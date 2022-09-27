В Сочи после частичной мобилизации число бронирований отелей снизилось в два раза

Россияне стали бронировать отели на 46% меньше после 21 сентября. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Сочи после объявления частичной мобилизации спрос на путевки резко снизился. Россияне стали бронировать отели на 46% меньше после 21 сентября. Об этом сообщил “Ъ” со ссылкой на исследование.

В Краснодаре также упал спрос на проживание. В кубанской столице бронировать отели стали на 17% меньше. А в Ялте спрос упал на 57%. В Калининграде с 21 по 26 сентября туристы стали бронировать путевки на 62% меньше.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, в некоторых городах, наоборот, увеличился спрос бронирований. Например, показатели выросли в Нальчике, Минске, Бресте.