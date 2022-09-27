Мэрия Краснодара через суд добивается аннулирования свидетельств 11 частных перевозчиков

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Мэрия Краснодара подала иски в адрес 11 перевозчиков о досрочном прекращении свидетельств на перевозки по 23 маршрутам Краснодара. В начале года суд не удовлетворил их. Но администрация намерена продолжать добиваться аннулирования.

- Ространснадзор неоднократно привлекал эти 11 перевозчиков к административной ответственности за выпуск на линию автобусов с нарушениями. Это и послужило основанием для попыток аннулировать свидетельства. Судебные разбирательства в интересах жителей продолжаются, - сообщили в мэрии города.

Сейчас администрация судится с такими перевозчиками как «Краснодаравтранс», «Автоальянс», «Вымпел-М», «Мегаполис», «Югополис-Экспресс», «Управляющая автотранспортная компания города Краснодара», «Магистраль», «Секвестр», «СВП», «Технотранс-Юг» и «Кубань».

Администрация города обращается в суд с заявлением о прекращении действия свидетельств на пассажирские перевозки при неоднократном привлечении перевозчиков к административной ответственности в течение одного года за различные нарушения.