Турецкие авиалинии приостановили полеты в Сочи до конца 2022 года

Также самолеты перестанут летать в Минск, Ростов и Екатеринбург. Фото: Олег УМАРОВ

Турецкие авиалинии приняли решение приостановить полеты в Сочи до конца 2022 года. Также самолеты перестанут летать в Минск, Ростов и Екатеринбург.

- Turkish Airlines отменила рейсы в Минск, Сочи, Ростов и Екатеринбург, а также из этих городов до 31 декабря 2022 года включительно, - подтвердили на официальном сайте компании.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, туристы, которые уже купили билеты на даты до Нового года, могут вернуть путевки. Для этого необходимо обратиться в кол-центр. Также билеты можно вернуть через официальный сайт компании.