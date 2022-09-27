Губернатор Кубани поздравил воспитателей с профессиональным праздником

27 сентября отмечается День воспитателя. С профессиональным праздником работников дошкольных учреждений Кубани поздравил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

- В детские сады региона ходят более 270 тысяч мальчишек и девчонок. И у вас – действительно непростые задачи. Раскрыть талант ребенка, его любознательность, научить доброте и отзывчивости. Вы с этим успешно справляетесь. Спасибо вам за труд, любовь к детям, заботу, терпение и мудрость, - сказал Кондратьев.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что Анна Минькова поздравила воспитателей Кубани с профессиональным праздником. Вице-губернатор опубликовала поздравление в соцсетях.

На Кубани за два года планируют построить еще 20 детских садов.