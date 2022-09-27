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Здоровье27 сентября 2022 8:20

На Кубани за сутки COVID-19 заболели 588 человек, в том числе 59 детей

Самому младшему пациенту три месяца
Светлана ОВДЕЙ
На аппаратах ИВЛ остаются 13 пациентов Фото из архива КП

На аппаратах ИВЛ остаются 13 пациентов Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 588 новых случаев заболевания COVID-19. В том числе коронавирус подтвердился у 59 детей, самому младшему из которых три месяца. Об этом сообщили в краевом оперативном штабе.

В Краснодаре прибавилось 256 пациентов, в Тимашевском районе - 31, в Армавире - 30, в Сочи - 26, в Динском районе – 21. 19 жителей заболели в Тбилисском муниципалитете, по 16 - в Кавказском и в Новороссийске, по 15 - в Красноармейском и Приморско-Ахтарском районах, 13 - в Кореновском, 11 - в Калининском, 12 – в Мостовском, 8 - в Анапе, по 7 - в Белоглинском, Новокубанском, Ейском, Тихорецком, Северском и Новопокровском муниципалитетах.

- В Брюховецком районе заразились 6 человек, в Темрюкском, Успенском, Славянском, Усть-Лабинском районах - по 5, в Отрадненском - 4, в Белореченском, Крымском, Курганинском, Павловском - по 3, в Геленджике, Горячем Ключе, Лабинском, Туапсинском и Выселковском районах - по 2, в Абинском, Гулькевичском, Ленинградском, Староминском, Щербиновском – по одному, - сообщили в региональном оперштабе.

К аппаратам ИВЛ в тяжелом состоянии подключены 13 пациентов. Тем временем с выздоровлением в регионе за сутки выписали 1150 человек.