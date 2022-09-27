На Кубани за сутки COVID-19 заболели 588 человек, в том числе 59 детей

На аппаратах ИВЛ остаются 13 пациентов Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 588 новых случаев заболевания COVID-19. В том числе коронавирус подтвердился у 59 детей, самому младшему из которых три месяца. Об этом сообщили в краевом оперативном штабе.

В Краснодаре прибавилось 256 пациентов, в Тимашевском районе - 31, в Армавире - 30, в Сочи - 26, в Динском районе – 21. 19 жителей заболели в Тбилисском муниципалитете, по 16 - в Кавказском и в Новороссийске, по 15 - в Красноармейском и Приморско-Ахтарском районах, 13 - в Кореновском, 11 - в Калининском, 12 – в Мостовском, 8 - в Анапе, по 7 - в Белоглинском, Новокубанском, Ейском, Тихорецком, Северском и Новопокровском муниципалитетах.

- В Брюховецком районе заразились 6 человек, в Темрюкском, Успенском, Славянском, Усть-Лабинском районах - по 5, в Отрадненском - 4, в Белореченском, Крымском, Курганинском, Павловском - по 3, в Геленджике, Горячем Ключе, Лабинском, Туапсинском и Выселковском районах - по 2, в Абинском, Гулькевичском, Ленинградском, Староминском, Щербиновском – по одному, - сообщили в региональном оперштабе.

К аппаратам ИВЛ в тяжелом состоянии подключены 13 пациентов. Тем временем с выздоровлением в регионе за сутки выписали 1150 человек.