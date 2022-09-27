На Кубани завершаются референдумы о присоединении к России освобожденных территорий

Посетить избирательные участки можно с 10:00 до 16:00 Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Кубани завершаются референдумы о присоединении к России ДНР, ЛНР, Харьковской и Запорожской областей. Избирательные участки 27 сентября работают с 10:00 до 16:00, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Для участников голосования продолжает работу кол-центр зарубежных территориальных избирательных комиссий. Обратиться можно по телефону +7-988-245-08-98. Кроме того, действует дополнительный телефон кол-центра - +7-861-262-95-78. Обратиться по номерам можно с 8:00 до 20:00.

А узнать свой избирательный участок можно по бесплатному многоканальному телефону 8-800-200-00-20. Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала, где жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей могут проголосовать в регионе.