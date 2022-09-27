Акция завершится 30 сентября Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Акция «Неделя вин Краснодарского края» пройдет в регионе до 30 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.

В 2022 году партнерами акции стали более 500 объектов потребсферы. Это рестораны и магазины Краснодара, Анапы, Геленджика, Горячего Ключа, Новороссийска, Сочи, Темрюкского и Туапсинского районов.

В течение акции для посетителей рассчитаны скидки на местные вина, гастрономические ужины и дегустации с презентацией напитков. На продукции участников «Недели вин Краснодарского края» размещают логотип акции, топперы, воблеры и брошюры. В магазинах такие вина обозначают тематическими ценниками, а в ресторанах и кафе - акционными вкладками в меню.

- Акция будет проходить до 30 сентября. Это связано с высоким спросом на местные вина в объектах торговли и общественного питания. В кафе, ресторанах и магазинах края замечено увеличение продаж напитков кубанского производства, - отметили в департаменте потребсферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края.