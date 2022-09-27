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Общество27 сентября 2022 9:06

Сочи готовится принять зимой около 1 млн туристов

В летний сезон отдохнули 3,6 млн гостей
Ангелина НАЗАРЧУК
Сочи ожидает большой поток туристов

Сочи ожидает большой поток туристов

Фото: Иван ВИСЛОВ

Сочи готовится принять зимой около 1 миллиона туристов. На зимние каникулы россияне начали активно бронировать гостиницы и отели. Во время летнего сезона курорт посетили не менее 3,6 млн гостей. А загрузка в отелях доходила до 95%.

-Каждый турист вносит свой вклад в развитие нашего города. В рамках курортного сбора в 2022 году уже было собрано свыше 200 миллионов рублей. А по итогам всего года в бюджет планируется привлечь порядка полумиллиарда рублей, - сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

К слову, все деньги будут направлены на благоустройство курорта. Также планируется обновить туристическую инфраструктуру.