Житель Кубани погасил 800 тысяч рублей долга по алиментам и налогам после ареста внедорожника

Боясь остаться без машины, мужчина погасил весь долг Фото: пресс-служба ГУ ФССП по Краснодарскому краю

Житель Кубани погасил 800 тысяч рублей долга по алиментам и налогам. Мужчина выплатил деньги после ареста внедорожника, сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Краснодарскому краю.

Так, житель Динского района накопил задолженность. Ранее он не выплатил более 400 тысяч рублей алиментов. Кроме того, у мужчины появился долг – 280 тысяч рублей – по налогам.

При проверке приставы выяснили, что у жителя есть внедорожник Nissan Patrol. Цена автомобиля могла покрыть имевшуюся задолженность.

- Судебный пристав-исполнитель составил акт описи ареста автомобиля должника, произведена оценка имущества специализированной оценочной компанией, - сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Краснодарскому краю.

Узнав об этом и испугавшись остаться без машины, мужчина погасил весь долг. Кроме выплат по алиментам и налогам, должник внес исполнительский сбор – в сумме более 122 тысяч рублей.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что у должника в Краснодаре арестовали элитный автомобиль стоимостью в несколько миллионов рублей. Машину увезли на эвакуаторе с одной из улиц города.