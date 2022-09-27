Мужчина увидел ключ в замке зажигания, сел за руль и уехал Фото: пресс-служба УМВД по Краснодару

В Краснодаре пьяный мужчина угнал грузовик и уехал к приятелю. Теперь ему грозит уголовный срок. Об этом сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Все произошло в поселке Индустриальном. Владелец строительной базы сообщил о пропаже в организации грузовика. Полицейские сразу начали поиски угонщика.

Как выяснилось, на машине уехал 31-летний местный житель. На допросе он рассказал, что увидел ключи в замке зажигания грузовика, сел за руль и уехал к приятелю. Перед тем как угнать автомобиль, мужчина выпил.

Но доехать до друга ему не удалось – грузовик по пути заглох. Теперь угонщику грозит уголовный срок – до пяти лет тюрьмы.

- Транспорт возвращен законному владельцу, - уточнили в пресс-службе УМВД Краснодара.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что житель Кореновска угнал на работе машину и уехал в другой район. Возбуждено уголовное дело.