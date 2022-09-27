Специалисты обновят участок от улицы Серова до улицы 40-летия Победы Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Улицу Юннатов ремонтируют в Краснодаре по нацпроекту. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Так, специалисты обновят участок от улицы Серова до улицы 40-летия Победы. Его протяженность – 700 метров. Сейчас специалисты снимают старый слой асфальта и укладывают новое нижнее покрытие. После здесь уложат верхний слой, нанесут разметку и установят дорожные знаки.

Уточняется, что в Краснодаре продолжают ремонтировать участки улиц Фадеева, Пригородной, Офицерской. А на улице Ставропольской, которая входит в план 2023 года, уже устанавливают знаки.

- По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» этапа 2023 года из 38 участков - это более 61 километра - запланировали начать и завершить уже в 2022 году семь объектов. Ведутся работы на пяти участках. В ближайшее время начнем работы еще на двух - это улицы им. Котовского и им. Власова, - отметил замглавы Краснодара Владимир Архипов.

Напомним, план 2022 года по ремонту улиц краевого центра завершили досрочно. Так, в Краснодаре отремонтировали 33 участка или 30 километров дорог.