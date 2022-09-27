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Общество27 сентября 2022 10:11

Два железнодорожных переезда перекроют на Кубани с 28 сентября по 1 октября

Ограничения связаны с ремонтом
Светлана ОВДЕЙ
Водители не смогут проехать с 7:00 28 сентября до 17:00 1 октября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Водители не смогут проехать с 7:00 28 сентября до 17:00 1 октября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Два железнодорожных переезда перекроют на Кубани. Ограничения здесь введут с 28 сентября по 1 октября для ремонта. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

Так, водители не смогут проехать через ж/д пути по улице Гагарина в Усть-Лабинске. Переезд также перекроют по улице Мира в станице Воронежской. Уточняется, что ограничения введут с 7:00 28 сентября до 17:00 1 октября.

- Просим водителей принять во внимание информацию при планировании поездок и с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с ремонтом, - добавили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.