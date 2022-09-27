«Ростелеком» первым из федеральных операторов доказал стопроцентно российское происхождение технологий

Компания официально вошла в реестр отечественного ПО Минцифры России как автор разработок видеосервис Wink, цифровых платформ управления многоквартирными домами «Ростелеком. Ключ» и квартирами «Умный дом». Что свидетельствует о надежности и безопасности этих продуктов, особенно в нынешней ситуации.

Фото: «Ростелеком»

Все возможности интерактивного телевидения, онлайн-кинотеатра и функции просмотра интернет-контента предоставляет мультимедийная разработка от «Ростелекома» - Wink. В этом году сервис вошел в тройку самых популярных онлайн-кинотеатров. Просмотр контента доступен с любых устройств и поддерживает несколько цифровых форматов. По технологии IPTV домашнего ТВ была организована бесшовная миграция 6 млн подключенных домохозяйств. ОТТ-технологии обеспечивают просмотр с мобильных устройств или по Smart TV. Это более 300 телеканалов, свыше 60 тысяч фильмов и сериалов, концерты, познавательный и блогерский контент, 8 радиостанций, аудиокниги, облачные игры, караоке. (Все подробности - на портале wink.ru).

Именно «Ростелекому» удалось сделать домашнее облачное видеонаблюдение по-настоящему массовым сервисом. «Умный дом» уведомит хозяина, если кто-то проник в квартиру или протек кран. Дистанционно можно выключить утюг или подготовить жилье к приходу хозяина (включить кондиционер, открыть жалюзи, запустить кофемашину). В том числе – при помощи голосового помощника.

Фото: «Ростелеком»

Платформа «Умный дом» сейчас занимает примерно 80% профильного рынка. Комплекс включает в себя практически все современные функции удаленного управления: видеонаблюдение (внутри помещения и прилегающего участка), датчики безопасности, видеоаналитики движения и ночное видение, аудиосвязь, возможность поделиться ссылкой и шифрование информации.

Один из самых популярных продуктов среди управляющих компаний и застройщиков - «Ростелеком. Ключ». Платформа обеспечивает многоквартирные дома и частные домовладения видеонаблюдением с трансляцией на смартфон хозяина, управление шлагбаумами, счетчиками, передачей показаний, аналитикой (определяющей, например, своевременность вывоза мусора) и многими другими полезными функциями.