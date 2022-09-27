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Общество27 сентября 2022 10:27

Сочи принял 3,6 млн туристов за летний сезон 2022 года

Об этом сообщил мэр города в своем Telegram-канале
Ангелина НАЗАРЧУК
Загрузка отелей летом достигала 95%.

Загрузка отелей летом достигала 95%.

Фото: Иван ВИСЛОВ

В Сочи отдохнули не менее 3,6 миллиона туристов во время высокого сезона. А загрузка отелей летом достигала 95%. Об этом сообщил мэр курорта Алексей Копайгородский.

- Мы переходим в бархатный сезон. Наши санатории запускают специальные программы: «Открытый Юг», «Серебряный возраст», «Южная здравница», - рассказал Алексей Копайгородский.

На данный момент в Сочи работают 60 санаториев и 14 медцентров. К слову, пациенты, которые переболели COVID-19, могут пройти лечебную программу на курорте.

Ранее сообщалось, что Сочи готовится принять около 1 миллиона туристов во время зимних праздников.