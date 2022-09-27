Курорт «Роза Хутор» выпустил «Дневник натуралиста-исследователя гор»

Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»

Развитие детского познавательного туризма, популяризация знаний об уникальной природе горного Причерноморья являются приоритетными задачами повестки устойчивого развития курорта. В числе его экскурсионных программ с 2017 года важное место занимают научно-просветительские практикумы для школьников. За прошедшие пять лет более трех тысяч юных гостей прошли обучение в Горной академии «Роза Хутор».

В этом летнем сезоне курорт предпринял новые шаги в развитии этой многолетней практики и выпустил второе издание образовательного пособия «Дневник натуралиста-исследователя гор», которое будет использоваться на занятиях с детьми. В богато иллюстрированной книге в увлекательной форме изложены cведения о ландшафтном и биологическом разнообразии территории и окрестностей «Роза Хутор», а также об особенностях горной природы Западного Кавказа. Вооружившись этим дневником, юные гости курорта смогут узнать о процессах горообразования, собрать собственную коллекцию горных пород, изучить местные растения и животных. В издании содержатся и задания по пройденному материалу.

Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»

Методическую проработку Дневника в первом издании обеспечили специалисты Географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, а второе издание заново переработали и собрали преподаватели бывшей сочинской станции юннатов – муниципального учреждения дополнительного образования для детей «Эколого-биологический центр им. С. Ю. Соколова». «Мы сохраняем традицию юннатского движения, о возрождении которого сейчас говорят и на правительственном уровне. Поэтому мы с удовольствием приняли участие в создании новых методических материалов для «Роза Хутор», - говорит Елена Мальц, руководитель Эколого-биологического центра. Она отмечает важность получения на курорте не только теоретических, но и практических знаний и навыков. «Курорт серьезно и комплексно работает в этом направлении. Сейчас в его распоряжении есть и методическая база, и качественные учебные материалы и соответствующим образом подготовленные гиды, которые могут вместе с детьми отправиться в поход и показать им все, о чем рассказывается в книгах прямо в живой природе», - считает Елена Мальц.

Организацией научно-познавательных практикумов занимается Центр активного отдыха курорта, который в рамках Горной академии для детей предлагает несколько программ. Например, «Горная бродилка» помогает маленьким исследователям узнать много интересного о геологии, ландшафте, горных реках и лесах, растениях и животных, они учатся определять виды деревьев, папоротников, мхов и других растений. В «Школе выживания» юные туристы узнают, как правильно подготовиться к походу, подобрать экипировку, разбить лагерь, развести костер, очистить воду для питья, как вести себя в грозу и многое другое. Есть еще также «Поход колонизация», «Экспедиция», а также программа «Тайная жизнь птиц», в ходе которой детей знакомят с орнитологической фауной региона, учат различать виды птиц, их голоса и сигналы.

По словам руководителя Центра активного отдыха «Роза Хутор» Анны Тигушкиной, на курорте стремятся делать акцент на интересные образовательные форматы, когда ребенок получает яркие впечатления и приобретает полезные навыки, находясь на отдыхе в горах. «Мы отмечаем рост интереса семейной аудитории к такой форме детского досуга. Для родителей важно, чтобы ребенок мог набираться сил и здоровья на свежем воздухе, общаться с другими детьми и, конечно, узнавать что-то новое. Наши образовательные программы также позволяют с раннего возраста формировать приверженность к такому активному виду отдыха, как горный туризм», - отмечает Анна Тигушкина.