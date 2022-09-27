Через несколько дней после операции молодой человек смог встать на обе ноги Фото: кадр из видео

Хирурги Новороссийска спасли ногу военнослужащему после ранения. Парня уже перевели в госпиталь на долечивание. Об этом сообщили в пресс-службе городской больницы №1 Новороссийска.

Военнослужащего после полученного осколочного ранения доставили в госпиталь Анапы. Молодому человеку очистили рану от осколков и обработали. Но спустя месяц он пожаловался на боли в голени, а на ноге появилось пульсирующее образование. Тогда пациента перевезли в горбольницу №1 Новороссийска.

- По УЗИ было выявлено повреждение магистрального сосуда с формированием аневризма. Это являлось угрозой как массивному кровотечению, так и тромбозу сосуда с развитием необратимой ишемии вплоть до потери конечности. Пациенту восстановлен магистральный кровоток, - рассказал заведующий отделением сосудистой хирургии горбольницы №1 Новороссийска Томас Гюрджиян.

Через несколько дней после операции молодой человек смог встать на обе ноги. Сейчас пациента уже перевели на долечивание в госпиталь Анапы.