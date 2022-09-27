Завод по производству железобетонных изделий и арматуры от AVA Group провел тестовый пуск

Фото: AVA Group

Завод по выпуску изделий общего железобетона и панелей для домостроения ДСК-Монолит, который входит в состав холдинга AVA Group, завершил пуско-наладочные работы. В результате подбора дозировок бетонной смеси через оборудование бетоносмесительного узла на горизонтально-поворотных столах заформованы три тестовые железобетонные плиты маркировки 1П30-18-10, которые будут использованы на строительных площадках AVA Group для организации подъездных путей строительной техники.

Завод по производству железобетонных панелей ДСК-Монолит находится в г. Шахты Ростовской области. Предприятие создано на базе завода ИРДОН, который холдинг AVA Group приобрел в 2021 г. Производство оснащено современным европейским оборудованием и специализируется на выпуске изделий из общего бетона и панельных конструкций для домостроения.

«На момент приобретения нашей компанией завода ИРДОН оборудование простояло в законсервированном состоянии порядка шести лет. Нашей задачей было как можно оперативнее восстановить все производственные процессы, предложить строительной отрасли региона качественную продукцию и новые рабочие места. Сейчас финализируются работы по восстановлению газо- и теплоснабжения предприятия, завершается обучение новой команды специалистов завода», - отметил директор ДСК-Монолит Александр Гершгорин.

Фото: AVA Group

В ближайшее время ДСК-Монолит выпустит образцы трехслойных железобетонных стеновых панелей с внешней отделкой под керамическую плитку. Панели будут экспонироваться в выставочном центре на территории завода.

Завод планирует выпускать готовые железобетонные панели как для проектов AVA Group, так и строительной отрасли в целом. В ассортименте завода также будут присутствовать арматурные каркасы и сетки, различные виды бетона и растворы.

Годовая производственная мощность завода составляет 24 тыс. м3 бетонных и железобетонных конструкций, 48 тыс. м3 товарного бетона и до 3 тыс. тонн металлоизделий и товарной арматуры. Таким образом, продукция ДСК-Монолит поможет избежать дефицита данной продукции в Ростовской, Волгоградской, Воронежской областях, а также в Краснодарском крае, что особенно важно для бесперебойной работы строительной отрасли в условиях импортозамещения.