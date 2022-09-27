Полицейские нашли в хозпостройке более 100 граммов марихуаны Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

Житель Кубани выращивал коноплю в садовых горшках. Теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Небольшой «сад» с наркосодержащим растением полицейские нашли у жителя хутора Нещадимовского. 53-летний мужчина выращивал в садовых горшках коноплю, собирал урожай и готовил для себя из растения марихуану.

При обыске в хозпостройке полицейские также нашли два пакета с наркотиком - всего более 100 граммов. На мужчину уже завели уголовное дело.

- Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ. Санкции указанной части статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет,- сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.