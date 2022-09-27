Приговор в законную силу не вступил Фото из архива КП

На Кубани осудили преступную группу за незаконную покупку земельных участков. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Так, с 2011 по 2015 год житель Крымска организовал здесь группу и привлек в нее знакомых. Участники незаконно купили земельные доли нескольких местных сельхозкооперативов. Провернуть схему им помогло служебное положение одной из участниц.

Так, сотрудник отдела дознания ОМВД РФ по Крымскому району получала архивные выписки о земельных паях граждан, адреса и справки о смерти владельцев паев. Позже она составляла от имени собственников участков расписки, которые были подделаны.

- Позже она изготавливала от имени фактических собственников долей расписки с ложными сведениями о приобретении их привлеченными лицами, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

После этого в суд поступали иски о признании сделок законными. К ним прилагались поддельные расписки и полученные справки.

Тем временем другие участники группы искали фиктивных покупателей участков и свидетелей, которых привлекали к участию в судебных заседаниях.

- Участники также представляли интересы покупателей в суде, самостоятельно выступали в качестве свидетелей сделок, которые не совершались, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Участников преступной группы задержали сотрудники краевого УФСБ. А участки, с которыми совершались сделки, арестовали.

Подсудимые полностью признали вину. Так, Татьяне Гречко назначили 4 года колонии общего режима, Тамаре и Владимиру Евтушенко – по 2 года и 8 месяцев условно с испытательным сроком на 3 года.

- Приговор в законную силу не вступил, - добавили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.