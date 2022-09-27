Первенство России по баскетболу среди юношей до 16 лет пройдет в Майкопе

Турнир пройдет с 21 по 26 октября Фото: Олег УКЛАДОВ

Майкоп примет этап Первенства России по баскетболу среди юношей до 16 лет. Турнир пройдет с 21 по 26 октября.

- За путевки в полуфинал будут соревноваться восемь команд из ЮФО и СКФО, - рассказали в Федерации баскетбола Адыгеи. - Соревнования состоятся в баскетбольном зале МБУ СШОР № 2 им. В.С. Максимова.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала, что баскетбольный турнир к 100-летию Адыгеи пройдет в республиканской столице с 7 по 16 октября. Адыгея примет у себя семь команд со всей страны.