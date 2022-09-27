Команды школьников Тульской и Московской областей получили Кубок Президента РФ

В ВДЦ «Орленок» завершился финальный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания». Всего в нём приняли участие 1479 школьников из 82 субъектов РФ, Донецкой и Луганской Народных Республик. Абсолютными победителями стали команды из Тульской и Московской областей.

Финальный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» прошёл в Орленке с 7 по 27 сентября. Он объединил городские и сельские класс-команды. Школьники соревновались в основных и дополнительных дисциплинах. По итогам четырёх основных видов соревнований: спортивное многоборье, эстафетный бег, теоретический и творческий конкурсы – в общекомандном зачёте лучшими стали команды ребят из Тульской области (городская класс-команда) и Московской области (сельская класс-команда).

- Несмотря на то, что в спорте всегда объявляется победитель, вы уже победители школ вашей республики, края или области. В этих соревнованиях нет ни победителей, ни побеждённых. Быть участником Состязаний почетно и престижно, а стать победителем и получить впервые Кубок Президента России – значит добиться высоких спортивных результатов. За вами – олимпийское будущее России, спортивная слава нашей державы», – обратился к юным спортсменам директор ВДЦ «Орленок» Александр Джеус.

Специальными гостями церемонии награждения стали российская синхронистка, трёхкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира, шестикратная чемпионка Европы Алла Шишкина; двукратный чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка мира, Чемпион мира в командной скорости, заслуженный мастер спорта по скалолазанию, член Президиума Совета Федерации скалолазания России Сергей Синицын; чемпионка Всемирных игр по скалолазанию, дважды серебряный и бронзовый призёр Чемпионата мира, обладательница Кубка мира и представительница от России в скалолазании на Олимпийских играх в Токио, заслуженный мастер спорта Юлия Каплина; директор Учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард» Дарья Борисова; руководитель Федеральной программы «Скалолазание в Школе» Сергей Шереметьев; заместитель начальника отдела развития спорта высших достижений Министерства физической культуры и спорта Краснодарского края Евгений Колокольцев.

- Я сама была в «Орленке» несколько лет назад – тренировались со сборной командой России в бассейне Центра. Участникам «Президентских состязаний» хочется сказать: даже если вы не станете олимпийскими чемпионами в будущем, любые занятия физической активностью полезны для вашего здоровья, поэтому ни в коем случае не останавливайтесь. Обязательно сохраните тот задор, который вы здесь получили в соревнованиях, командной работе и поддержке друг друга», – отметила Алла Шишкина.

Вручение кубков, медалей и ценных призов «Президентских состязаний» состоялось в Амфитеатре Центра. Все участники получили сувенирную продукцию Минпросвещения и Минспорта России. В этом году итоги подвели не только по четырём основным видам состязаний, но и по дополнительным, в которые вошли бадминтон, баскетбол (дисциплина «баскетбол 3х3»), волейбол (дисциплина «пляжный волейбол»), самбо, плавание, футбол (дисциплина «мини-футбол (футзал)») и шахматы.

Победителями и призёрами в общекомандном зачете среди городских класс-команд стали:

I место — Тульская область (МОУ «Средняя школа № 3»);

II место — Воронежская область (МБОУ лицей № 4 г. Россошь Россошанского муниципального района Воронежской области);

III место — Челябинская область (МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 90»).

Среди сельских класс-команд победителями и призёрами стали:

I место — Московская область (МОУ Ново-Харитоновская средняя общеобразовательная школа № 10 с углубленным изучением отдельных предметов);

II место — Томская область (МБОУ «Каргасокская средняя общеобразовательная школа № 2»);

III место — Республика Дагестан (МБОУ «Меусишинская средняя общеобразовательная школа имени Абдурахманова Шамиля Рабазановича»).

- Для нас это была очень неожиданная победа. Мы даже не думали, что вообще попадём в финальный этап. Когда мы выиграли в теоретическом конкурсе и поняли, что в общем командном зачёте мы первые, у нас было чувство эйфории. Очень благодарны нашему тренеру! За время соревнований мы с командой очень сплотились, стали дружнее. Эти воспоминания останутся с нами на всю жизнь», – рассказала капитан Тульской команды Маргарита Безбородова.

В соответствии с новым статусом соревнований образовательные организации команд-победителей также получат грант на развитие спортивной инфраструктуры и поощрение педагогических работников, ответственных за организацию мероприятий по развитию детско-юношеского спорта в образовательных организациях-победителях.