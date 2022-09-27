На соревнования по греко-римской борьбе в Геленджик приехали спортсмены со всей страны

Фото: пресс-служба администрации Геленджика

XVII турнир по греко-римской борьбе на приз олимпийского чемпиона Николая Балбошина состоялся в Геленджике. В нем участвовали порядка 350 спортсменов со всей страны.

География соревнования оказалась обширной. В город-курорт приехали спортсмены из Ростовской, Волгоградской, Тульской, Нижегородской областей, Республики Крым, Адыгеи и Калмыкии, а также из Краснодарского края.

Геленджик на турнире представляли 100 воспитанников местных спортивных секций и школ.

По правилам соревнования, чтобы попасть в финальные бои, участники соревнований должны пройти отборочные схватки. Каждый спарринг состоит из двух периодов. Побеждает тот, кто за это время покажет максимальное количество технических приемов.