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Спорт27 сентября 2022 12:16

На соревнования по греко-римской борьбе в Геленджик приехали спортсмены со всей страны

Город-курорт представляли 100 воспитанников
Иван СОРИН
Фото: пресс-служба администрации Геленджика

Фото: пресс-служба администрации Геленджика

XVII турнир по греко-римской борьбе на приз олимпийского чемпиона Николая Балбошина состоялся в Геленджике. В нем участвовали порядка 350 спортсменов со всей страны.

География соревнования оказалась обширной. В город-курорт приехали спортсмены из Ростовской, Волгоградской, Тульской, Нижегородской областей, Республики Крым, Адыгеи и Калмыкии, а также из Краснодарского края.

Геленджик на турнире представляли 100 воспитанников местных спортивных секций и школ.

По правилам соревнования, чтобы попасть в финальные бои, участники соревнований должны пройти отборочные схватки. Каждый спарринг состоит из двух периодов. Побеждает тот, кто за это время покажет максимальное количество технических приемов.