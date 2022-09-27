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Общество27 сентября 2022 12:34

В Краснодаре простились с заслуженным журналистом Кубани Владимиром Руновым

Церемония прощания прошла в Центральном концертном зале
Светлана ОВДЕЙ
Церемония прощания прошла в Центральном концертном зале Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Церемония прощания прошла в Центральном концертном зале Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодаре простились с заслуженным журналистом Кубани Владимиром Руновым. Церемония прощания прошла в Центральном концертном зале.

Проститься с заслуженным работником культуры и Героем труда Кубани пришли близкие, коллеги. Также церемонию прощания посетили губернатор Вениамин Кондратьев, вице-губернатор Кубани Анна Минькова, председатель городской Думы Краснодара Вера Галушко, руководитель краевого департамента информационной политики Галина Жукова.

- Мы говорим об очень одаренном, талантливом человеке искусства. Память о Владимире Рунове сохранится в наших сердцах, пока будут жить его произведения. У Владимира Викторовича - огромное наследие. Он воспитал не одно поколение журналистов. Гордитесь, что могли его слушать и учиться. Теперь его дело должны продолжить ученики, - сказал глава региона.

Заслуженного журналиста Кубани Владимира Рунова не стало 23 сентября. Профессор, доктор филологических наук умер на 86-м году жизни.