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Общество27 сентября 2022 12:45

Горбольница Геленджика получила 20 аппаратов ИВЛ

Их дополнительное преимущество состоит в мобильности
Иван СОРИН
Фото: пресс-служба администрации Геленджика

Фото: пресс-служба администрации Геленджика

Партия новых аппаратов искусственной вентиляции легких поступила в городскую больницу Геленджика. Это подарок одной из крупнейших компаний по добыче природных ископаемых.

В пресс-службе города-курорта отметили, что Краснодарский край тесно сотрудничает с предприятием. Его сотрудники не только оздоравливаются и отдыхают на Кубани и в Геленджике в частности, но также переселяются на Юг по программе софинансирования, где более благоприятный климат.

Компания откликнулась на просьбу главы Геленджика Алексея Богодистова и передала городской больнице дорогостоящее оборудование, которое будет использоваться в поддерживающей терапии и для восстановления функции дыхания находящихся на лечении пациентов.

В ведомстве отметили, что эта модель ИВЛ обладает важным преимуществом — оборудование мобильно и может быть установлено прямо в палате пациента.