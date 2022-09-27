Горбольница Геленджика получила 20 аппаратов ИВЛ

Фото: пресс-служба администрации Геленджика

Партия новых аппаратов искусственной вентиляции легких поступила в городскую больницу Геленджика. Это подарок одной из крупнейших компаний по добыче природных ископаемых.

В пресс-службе города-курорта отметили, что Краснодарский край тесно сотрудничает с предприятием. Его сотрудники не только оздоравливаются и отдыхают на Кубани и в Геленджике в частности, но также переселяются на Юг по программе софинансирования, где более благоприятный климат.

Компания откликнулась на просьбу главы Геленджика Алексея Богодистова и передала городской больнице дорогостоящее оборудование, которое будет использоваться в поддерживающей терапии и для восстановления функции дыхания находящихся на лечении пациентов.

В ведомстве отметили, что эта модель ИВЛ обладает важным преимуществом — оборудование мобильно и может быть установлено прямо в палате пациента.