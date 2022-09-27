Храм построят рядом с 18-метровым Поклонным крестом Фото: пресс-служба администрации Анапы

Храм Воздвижения Креста Господня построят на горе под Анапой. Его разместят возле села Супсех, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Памятный знак под строительство 50-метрового храма освятил епископ Новороссийский и Геленджикский Феогност. Как сообщил мэр Анапы Василий Швец, здесь планируют создать храмовый культурно-просветительский комплекс.

Новый храм Воздвижения Креста Господня построят рядом с 18-метровым Поклонным крестом, появившимся здесь в 2005 году. В проекте учли амфитеатр для православных мероприятий и смотровую площадку с видом на город.

- Храм будет высоким, порядка 50 метров. Его уникальной особенностью станут витражи с четырех сторон в форме крестов с яркой подсветкой. В темное время кресты, как огни маяка, будут видны издалека, - рассказал глава города.