В Адыгее определили двух победителей фотоконкурса «Выборы в лицах» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ЦИК Адыгеи подвели итоги республиканского фотоконкурса «Выборы в лицах» среди избирателей региона. В конкурсе участвовало 60 работ.

- Онлайн-голосование стартовало 16 сентября, после чего работы оценивала конкурсная комиссия, - рассказали в ЦИК Адыгеи. - Оценка велась по семи критериям. Максимальное количество баллов от каждого члена комиссии - 35.

Как удалось узнать «КП» -Кубань», в результате оценки комиссии, победителями стали Олеся Нижельская, набравшая 195 баллов, и Виктория Виятик, у которой 166 баллов. По онлайн-голосованию лидером стала жительница Адыгейска - Маргарита Усток.