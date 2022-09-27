«Спартак-Геленджик» крупно обыграл «Абинск»

Фото: пресс-служба администрации Геленджика

Игра 17-го тура Кубка губернатора - Первенства Краснодарского края по футболу между «Спартаком-Геленджик» и «Абинском» закончилась со счетом 6:2 в пользу команды из города-курорта. Встреча проводилась в Абинске.

Нападающий гостей Александр Батаев открыл счет уже на 15-секунде встречи. Укрепить преимущество удалось спустя 15 минут. Однако «Абинск» смог отыграть один мяч в самой концовке первого тайма. На перерыв команды ушли при счете 2:1.

Во втором тайме на гол хозяев стадиона футболисты красно-белые ответили четырьмя забитыми мячами. Итоговый счет встречи — 6:2 в пользу команды из города-курорта.

После очередной победы «Спартак-Геленджик» занимает вторую строчку в своей группе. На первом месте идет «Сопка Героев» из «Крымска, а замыкает тройку лидеров «Нива» из Славянска-на-Кубани.

В следующем матче «Спартак-Геленджик» на своем поле примет команду «МБУ СШ Ш №10» из Сочи. Встреча состоится 2 октября и начнется в 14:00.