В Тимашевске строят тротуар в отдаленном микрорайоне

Микрорайон Приречный один из самых отдаленных и малоблагоустроенных в Тимашевске. Жители неоднократно обращались в мэрию с просьбой решить вопрос безопасности на дороге. Власти рассматривали несколько вариантов, в том числе установку соответствующих дорожных знаков или лежачих полицейских.

– Приняли решение ситуацию с безопасностью изменить кардинально, поскольку за каждой проезжающей машиной не уследишь и штраф за превышение скорости не выпишешь. Поэтому начали строить здесь тротуар, он будет расположен вдоль всей центральной улицы. Микрорайон относительно небольшой, порядка 600 жителей, но безусловно его необходимо развивать. К тому же здесь находится городской лесопарк «Юбилейный», сюда едут отдыхать со всего района, – рассказал мэр Тимашевска Николай Панин.

Отметим, длина нового тротуара составит более 1200 метров. Работы завершат к концу осени. В следующем году городские власти планируют построить в микрорайоне комплексную спортивно-игровую площадку.