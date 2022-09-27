У жителей Адыгеи за неделю 10 раз изымали наркотики

В Адыгее за неделю зарегистрировано 10 наркопреступлений Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Адыгее за неделю зарегистрировано 10 наркопреступлений. Из них пять зафиксировано на территории Майкопа. Отдельные случаи произошли в Майкопском и Кошехабльском районах, а также в Тахтамукайском и Гиагинском.

- В одном из случаев оперативники задержали 60-летнего майкопчанина, - сообщили в пресс-службе МВД Адыгеи. - Подозреваемый хранил у себя в домовладении части растений конопли. Общая масса изъятого составила около 20 граммов.

Аналогичный случай произошел в Кошехабльском районе, в доме 50-летнего местного жителя обнаружили 120 граммов марихуаны.

Кроме того, ранее судимый житель Майкопского района занимался выращиванием наркосодержащего растения. На его участке обнаружили 54 куста с наркотическим веществом.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Адыгее под днищем машины наркокурьера обнаружили 27 килограммов запрещенных веществ. По данному факту возбуждено уголовное дело.