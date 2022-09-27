В Геленджике провели вакцинацию библиотекарей

Фото: пресс-служба администрации Геленджика

Массовая вакцинация от COVID-19 состоялась в Геленджике. Прививку сделали 35 сотрудников Центральной библиотечной системы имени Гайдара. Укол библиотекарям прямо на рабочем месте сделали медицинские работники городской поликлиники.

В пресс-службе города-курорта отметили, что сотрудники библиотеки постоянно контактируют с большим количеством людей и имеют высокую степень риска заражения коронавирусом.

Вакцинацию от гриппа и ковида, а также ревакцинацию можно пройти в кабине №15 городской поликлиники, напомнили в пресс-службе Геленджика. Также прививки делают в офисах врача общей практики и амбулаториях внутригородских округов.

В учреждениях здравоохранения принимают заявки на групповую вакцинацию. Единственное условие — минимум 15 человек, желающих сделать прививку. При себе нужно иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.

Самым оптимальным вариантом медики считают вакцинацию от гриппа и коронавируса в один день. Иначе перерыв между введением препаратов должен составлять месяц.