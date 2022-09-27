Семь километров труб уложили на новом участке Троицкого группового водопровода на Кубани Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Семь километров труб уложили на новом участке Троицкого группового водовода. Специалисты продолжают строительство ветки протяженностью 11 километров. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Новую ветку прокладывают на участке от станицы Неберджаевской до насосной станции около Новороссийска. Здесь проводят сварочные работы и обустраивают монолитные камеры.

- Завершить основные строительные работы планируем до конца 2022 года, - отметил замглавы региона Евгений Наумов.

На следующем, заключительном, этапе специалисты проложат 17 километров водопровода. Новые ветка рассчитана от Новороссийска в сторону Кабардинки.

Напомним, Троицкий групповой водопровод позволит улучшить подачу воды почти 500 тысячам жителей Геленджика, Новороссийска и Крымска. В настоящее время введен 41 километр веток.