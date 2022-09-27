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Общество27 сентября 2022 13:48

Семь километров труб уложили на новом участке Троицкого группового водопровода на Кубани

Специалисты строят ветку длиной 11 километров
Светлана ОВДЕЙ
Семь километров труб уложили на новом участке Троицкого группового водопровода на Кубани Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Семь километров труб уложили на новом участке Троицкого группового водопровода на Кубани Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Семь километров труб уложили на новом участке Троицкого группового водовода. Специалисты продолжают строительство ветки протяженностью 11 километров. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Новую ветку прокладывают на участке от станицы Неберджаевской до насосной станции около Новороссийска. Здесь проводят сварочные работы и обустраивают монолитные камеры.

- Завершить основные строительные работы планируем до конца 2022 года, - отметил замглавы региона Евгений Наумов.

На следующем, заключительном, этапе специалисты проложат 17 километров водопровода. Новые ветка рассчитана от Новороссийска в сторону Кабардинки.

Напомним, Троицкий групповой водопровод позволит улучшить подачу воды почти 500 тысячам жителей Геленджика, Новороссийска и Крымска. В настоящее время введен 41 километр веток.