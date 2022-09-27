Поиски завершены Фото: Станислав НАДАЛИНСКИЙ

На Кубани завершены поиски пропавшего в лесу 86-летнего мужчины. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Краснодарского края.

Александр Матиеску ушел из дома в поселке Ильском Северского района накануне ближе к 10:00. Надев серо-голубой пиджак, камуфляжный костюм и черные галоши, мужчина тогда направился в лес. Но домой пенсионер так и не вернулся.

После пропажи мужчины его близкие забили тревогу и обратились за помощью к волонтерам. Дедушку искали почти сутки, но никаких зацепок пока не находили. К вечеру 27 сентября пенсионера разыскали.

- Найден, погиб, - коротко сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Краснодарского края.