Банк Уралсиб в Краснодаре принял участие в Конференции «ПроНедвижимость»

Фото: Банк Уралсиб

Банк Уралсиб принял участие в конференции «Новые возможности для участников рынка недвижимости Южного федерального округа». Мероприятие было организовано Торгово-промышленной палатой Краснодарского края.

В конференции приняли участие более 50 представителей рынка, среди которых агентства недвижимости, частные риелторы, оценочные и страховые компании, а также юристы. Участники мероприятия обсудили новые инструменты и технологии увеличения продаж на основе использования новой платформы «Маклер».

Благодаря данной платформе клиенты Уралсиба могут подать заявки по всем действующим в банке программам ипотечного кредитования. Так, действующая ставка по программе ипотечного кредитования с господдержкой для семей с детьми («Семейная ипотека») составляет 6% годовых, а кредиты в рамках программы «Ипотека с господдержкой» предоставляются под 7% годовых. Также в рамках программ «Ипотека с господдержкой» и «Ипотека для семей с детьми» максимальная сумма кредита в Краснодарском крае увеличена до 15 млн рублей.

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».