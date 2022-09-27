Краевой форум пройдет до 29 сентября Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Краевой «Юфорум» для молодежи с 26 по 29 сентября проходит в Краснодаре. Мероприятие приняло около 200 участников в возрасте от 14 до 35 лет, сообщили в пресс-службе администрации региона.

В программе форума запланированы лекции, дискуссии и интенсивы. А спикерами мероприятия станут представители кубанских вузов, Центра развития гражданского общества и Российского Союза Молодежи.

Участники посетят интенсивы для улучшения навыков в написании грантов, защите проектов, продвижении и запуске стартапов. Уточняется, что на форуме впервые запланирован грантовый конкурс с призовым фондом в три миллиона рублей.

С лидерами мероприятия встретились губернатор Вениамин Кондратьев и замглавы региона Анна Минькова.

- Форум проходит во время важных исторических событий. Непростые времена наш народ всегда переживал вместе - сплоченность укрепляет силу духа и веру в лучшее. Сейчас нужно объединиться и понять - вместе сможем все. Важно проявить патриотичность, должно быть осознание, что Россия – это великая держава, которую веками создавали наши предки. От вас зависит, какой будет судьба Кубани и России, - обратился к участникам Вениамин Кондратьев.

На встрече участники предложили проводить в крае федеральный молодежный форум. Как сообщил председатель Российского Союза Молодежи Павел Красноруцкий, сейчас реализуется комплексный проект для молодежи малых городов «Пространство развития». Группа от региона может выйти с предложением избрать край площадкой для его проведения в 2023 году.