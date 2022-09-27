Губернатор Кубани поручил оперативно помочь добровольцам Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Губернатор Кубани поручил помочь добровольцам из-за нехватки вещей первой необходимости. Об этом Вениамин Кондратьев написал в своем telegram-канале.

К главе региона обратился военный корреспондент Александр Сладков. Он рассказал о нехватке у участников кубанского добровольческого отряда «Барс» вещей первой необходимости.

- Дал поручение своему заместителю Александру Власову оперативно разобраться, в чем нуждаются военнослужащие. Если чего-то действительно не хватает, максимально быстро оказать помощь, - сказал Вениамин Кондратьев.