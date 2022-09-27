В Новороссийске открыли Центр поддержки женщин. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Новороссийске для женщин любого возраста и социального статуса открыли Центр поддержки. В нем специалисты помогут справиться с кризисной ситуацией, понять себя и, если это необходимо, изменить жизнь.

- Уже прошел обучающий семинар-тренинг. Он состоялся на базе Новороссийского городского общественного центра. Участницы мероприятия изучали базовые юридические основы, разбирались с негативными эмоциями и осваивали азы цифровой психологии, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Уточняется, что организатором является автономная некоммерческая организация «Центр поддержки женщины «Я новая».

Кроме того, подобные воркшопы будут проводить каждый день по будням. В Центре поддержки с обратившимися будут работать юристы и психологи. Особое внимание окажут одиноким матерям и мамам в состоянии депрессии.