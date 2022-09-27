В Общественную палату Кубани поступают жалобы о нарушениях при мобилизации. Фото: Евгения ГУСЕВА

На Кубани в ОНФ поступило более 200 жалоб о нарушениях при мобилизации. Обращения приходили за первые сутки работы горячей линии. На данный момент в отношении нескольких десятков людей проверяют основания для отмены или отсрочки мобилизации.

- Мы не консультируем по узким вопросам призыва. Мы собираем данные о тех, кому уже пришла повестка. И, самое главное, когда человек считает, что у него есть основания для отсрочки или для отмены решения о призыве, - сообщили в пресс-службе ОНФ Кубани.

Уточняется, что лучше всего сейчас самим предоставлять в военкомат документы, которые подтверждают наличие проблем со здоровьем. Также сразу присылать их в ОНФ.

Задать вопросы специалистам Общественной палаты Кубани можно по номеру: 8 (861) 259-01-91.