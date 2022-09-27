Улицу Новороссийскую отремонтируют. Фото: krd.ru.

В Краснодаре ночью 28 сентября начнут ремонтировать улицу Новороссийскую. На ней заменят дорожное покрытие. Отремонтируют участки от улицы Симферопольской до путепровода по Северной. Также от улицы имени Шевченко до Вишняковой.

- Всего в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» этапа 2023 года планировалось выполнить в этом году семь объектов. Так вышло, что мы изыскали дополнительные возможности. К нам навстречу пошел подрядчик. В итоге было принято решение отремонтировать эту важную городскую магистраль, - сообщил заместитель главы Краснодара Владимир Архипов.

Уточняется, что ремонтные работы будут завершены до конца года. Дорога по улице Новороссийской перекрываться не будет.

Сейчас в городе ведутся работы на пяти объектах. Все они находятся на разной стадии готовности. Общая протяженность ремонтных работ по улице Новороссийской составит более 5,7 километра. Она станет восьмым ремонтирующимся объектом.