На фестивале культуры и спорта народов Юга России спортсмены заняли третье место. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Кубанские спортсмены заняли третье место на фестивале культуры и спорта народов юга России. Соревнования проводили в Грозном. В них поучаствовали более 600 атлетов из 17 регионов страны.

Соревнования проходили по 12 национальным и олимпийским видам спорта.

- 50 спортсменов вошли в состав сборной Кубани. По итогам соревнований они заняли третье место. В командных состязаниях завоевали одну золотую, одну серебряную и три бронзовые награды. В личных – одно золото и три серебра, - сообщил заместитель губернатора края Александр Власов.

Уточняется, что более успешные выступления были в городошном и гиревом спорте. Также в футболе, легкой атлетике и армрестлинге.

Лидерами в общекомандном зачете стала Чеченская Республика. Представители Республики Дагестан завоевали серебро.