В Хадыженске из колодца достали собаку. Фото: t.me/kubanspas

На Кубани спасатели достали из колодца собаку, которая просидела там 4 дня. Случай произошел в Хадыженске на улице Туапсинской. Жалобный вой животного услышали местные жители и обратились в службу спасения.

- Собака упала в узкий колодец глубиной более двух метров. Специалисты поняли, что доставать животное при помощи веревки будет смертельно опасно для нее. Было решено сделать подкоп, - сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Спасатели вырыли яму при помощи шанцевого инструмента. Также они демонтировали торчащую арматуру гидравлическим инструментом. Профессионалам удалось освободить обессиленное животное. Они накормили собаку, после чего она убежала к ближайшему водоему.

Уточняется, что собаке очень повезло. На месте, где она упала, не было фрагмента железобетонной плиты. Поэтому животное удалось безопасно извлечь.