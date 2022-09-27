В Сочи пропал мужчина. Фото: «Лиза Алерт».

В Сочи больше суток не могут найти 87-летнего мужчину. Он пропал в Адлере.

- Мужчина среднего роста – 168 сантиметров и такого же телосложения. У него голубые глаза, а на голове нет волос, - сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

Уточняется, что на момент пропажи пенсионер был без обуви. Также он был одет в сиренево-фиолетовую футболку, синие шорты и черные носки.

Для оповещения о местонахождении 87-летнего мужчины или любой информации, связанной с ним, можно позвонить на бесплатный номер горячей линии: 8 800 700 5452.