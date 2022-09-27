Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество27 сентября 2022 19:04

В Сочи больше суток не могут найти 87-летнего мужчину

Он вышел из дома без обуви
Мария ЧАЛАЯ
В Сочи пропал мужчина. Фото: «Лиза Алерт».

В Сочи пропал мужчина. Фото: «Лиза Алерт».

В Сочи больше суток не могут найти 87-летнего мужчину. Он пропал в Адлере.

- Мужчина среднего роста – 168 сантиметров и такого же телосложения. У него голубые глаза, а на голове нет волос, - сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

Уточняется, что на момент пропажи пенсионер был без обуви. Также он был одет в сиренево-фиолетовую футболку, синие шорты и черные носки.

Для оповещения о местонахождении 87-летнего мужчины или любой информации, связанной с ним, можно позвонить на бесплатный номер горячей линии: 8 800 700 5452.