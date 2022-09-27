На обувной фабрике в Новороссийске не выплачивали зарплаты с июня. Фото: «Новороссийский рабочий»

В Новороссийске СК проверит причину невыплат зарплат на обувной фабрике. Сотрудники предприятия «ВетАнна», которая входит в ГК «Брис-Босфор», приостановили работу. Из-за невыплаченных денег люди заблокировали ворота бочками и большегрузом.

- По данному факту незамедлительно была организована доследственная проверка. На данный момент принимаются необходимые меры. Они направлены на скорейшее погашение руководством предприятия образовавшейся задолженности, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

Уточняется, что бухгалтерскую документацию, связанную с начислением и выплатой зарплаты, изъяли силовики.

В краевом следственном управлении поставили на особый контроль ход проверки. После ее окончания будет принято процессуальное решение.

По словам одной из сотрудниц фабрики, им не платят деньги за работу с июня. Некоторые работники не получили зарплату еще за первые три месяца года.