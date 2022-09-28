В Сочи отключат свет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Узнали, где будут отключения света в Сочи 28 и 29 сентября 2022 года. На курорте пройдут плановые ремонтные работы. На некоторых улицах в течение нескольких часов с 07:00 до 19:00 возможно ограничение подачи электроэнергии.

- 28 сентября свет отключат в п. Культурное Уч-Дере ул. Чайная, ул. 9 Мая, ул. Запорожская; п. Лазаревское ул. Сочинское шоссе, ул. Маяковского, ул. Марьинское шоссе, ул. Днепровская, ул. Победы, ул. Новая. Также на ул. Седова, ул. Лазарева, ул. Егорова 1, ул. Красноармейская 4а ТСЖ "Южный берег"; ул. Фадеева 30, - сообщили в филиале «Россети Кубань».

Уточняется, что 29 сентября отключения пройдут на ул. Тепличная, ул. Механизаторов, ул. Ветеринарная. Кроме того, в пер. Ветеринарный, ул. Буковая, ул. Фундучная, ул. Прямая, ул. Дубовая, ул. Шаумяна, ул. Пятигорская, ул. Транспортная (частично).

Ограничение подачи электроэнергии коснется и СТ «Корчагинец», СТ «Фундучное», СНТ «Оазис», ул. Открытая, с. Раздольное СНТ «Оазис»; СТ «Весна», СТ «Ягодка», ул. Фадеева 30, пер. Крутой. Также частично на ул. Виноградная, ул. Плеханова, ул. Коммунальная, ул. Раздольная, ул. Ломоносовская, ул. Фундучная, ул. Вишневая, ул. Тепличная, ул. Абовяна, ЖСК Лесное.