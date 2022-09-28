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Общество27 сентября 2022 22:39

ОНФ Кубани дал рекомендации при ошибочном призыве

Сейчас лучше предоставлять документы в военкомат самим
Мария ЧАЛАЯ
В ОНФ Кубани поступило более 200 жалоб о нарушениях при мобилизации.

В ОНФ Кубани поступило более 200 жалоб о нарушениях при мобилизации.

Фото: Евгения ГУСЕВА

ОНФ Кубани дал рекомендации при ошибочном призыве. На данный момент лучше самим предоставлять документы в военкомат, которые подтверждают наличие проблем со здоровьем. Также желательно сразу дублировать их в ОНФ.

- Мы не занимаемся консультированием по узким вопросам призыва. Мы собираем данные людей, кому уже пришла повестка. Самое главное, что человек считает, что у него есть основания для отсрочки или для отмены решения о призыве, - сообщили в пресс-службе ОНФ Кубани.

Уточняется, что в ОНФ Кубани поступило более 200 жалоб о нарушениях при мобилизации. Данные были собраны только за первые сутки работы горячей линии.

На данный момент основания для отмены или отсрочки мобилизации проверяют в отношении нескольких десятков людей.