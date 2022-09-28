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Общество28 сентября 2022 5:05

На Кубани заключили шесть концессий по модернизации котельных на 2,5 млрд рублей

В регионе привлекают внебюджетные источники
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае планируют модернизировать котельные и тепловые сети в Тихорецком, Славянском, Мостовском, Апшеронском и Новопокровском районах. Для реконструкции в регионе привлекают внебюджетные источники.

– Продолжаем активно привлекать в отрасль внебюджетные источники, что позволяет строить и модернизировать котельные и теплосети не только за средства краевого бюджета, но и за счет инвесторов. Сумма инвестиций, привлеченных в модернизацию систем теплоснабжения и горячего водоснабжения, составит порядка 2,5 млрд рублей, – сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев.

В ближайшие 10 лет планируется модернизировать 151 котельную и порядка 40 км тепловых сетей.