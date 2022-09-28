Пьяный житель Сочи угнал такси и попал в ДТП

Мужчине грозит до 5 лет тюрьмы. Фото: УВД Сочи

В полицию Сочи обратился водитель такси. По словам мужчины, неизвестный угнал Volkswagen Polo.

- Неизвестный воспользовался тем, что водитель пошел в магазин, оставив иномарку открытой с ключами в замке зажигания, - сообщили в пресс-службе УВД Сочи.

Полицейские оперативно направили ориентировку всем патрулям. Сотрудники Госавтоинспекции обнаружили автомобиль разбитым в четырех километрах от места угона.

Правоохранители опросили всех очевидцев и установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 48-летний местный житель. Полицейские задержали мужчину, когда он возвращался домой по обочине.

- По внешним признакам задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения, что, по всей видимости, и стало причиной ДТП, - рассказали в пресс-службе УВД Сочи.

Подозреваемый планировал доехать домой на угнанном такси. На данный момент, возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Мужчине грозит до 5 лет тюрьмы.