На Кубани озимыми культурами засеют около 1,8 млн гектаров полей

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В Краснодарском крае уже стартовала осенняя посевная кампания. На Кубани под урожай 2023 года озимыми культурами засеют около 1,8 млн гектаров.

- В целом по краю площадь озимого клина составит почти 1,8 млн гектаров, это на 20 тысяч гектаров больше, чем в прошлом году. Основная часть полей будет засеяна пшеницей – больше 1,6 млн гектаров. Сев планируется завершить до 25 октября, - подчеркнул вице-губернатор Андрей Коробка.

Первые 5,5 тысячи гектаров озимых культур уже посеяли аграрии Абинского, Белоглинского, Крыловского, Павловского, Щербиновского и Ленинградского районов. На Кубани аграрии используют семена отечественной селекции.

В этом году из краевого бюджета выделили 40 млн рублей субсидий на компенсацию затрат на приобретение сельхозтехники, произведенной в России и дружественных нам странах. На данный момент осталось еще половина суммы.