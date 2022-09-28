Новый сезон Сочинского симфонического оркестра зрители встретят в обновленном зале Зимнего театра

Фото предоставлено пресс-службой компании застройщика

Сочинский симфонический оркестр открыл новый концертный сезон. Первую программу «Чайковский» музыканты сыграли на сцене Зимнего театра. Площадка давно стала не только культурным символом курорта, но и приобрела широкую славу за его пределами благодаря целому ряду регулярных фестивалей, которые собирают лучших мировых исполнителей. Примечательно и то, что не так давно здесь провели масштабную работу по замене «одежды» зрительного зала и кресел. Это было просто необходимо не только для комфорта зрителей, но и для исключения проблем в акустике. В роли инвестора выступил руководитель группы компаний AR GROUP Айк Зебелян.

Последний раз кресла в зрительном зале менялись в рамках капитального ремонта более 15 лет назад. Совсем скоро стало ясно, что качество сидений оставляет желать лучшего и через пять лет после замены, они просто оказались изношенными. И это не самая главная проблема, с которой столкнулись в Зимнем театре. Дело в том, что установленные сидения также приглушили звук, из-за чего страдала акустика в зале. Поэтому при первой возможности их было решено полностью заменить.

Фото предоставлено пресс-службой компании застройщика

Для этого в 2021 году был объявлен конкурс, по результатам которого были выбраны эскизы, соответствующие необходимому стилю и конструктиву.

- Работы начались в январе 2022 года. Больше месяца наши специалисты в довольно интенсивном режиме трудились над тем, чтобы обновить в установленный срок зрительный зал Зимнего театра. Для этого были демонтированы старые сидения, приведено в соответствие напольное покрытие. Новые кресла изготовлялись по специальным доработанным эскизам. В итоге получилась эксклюзивная версия модели «Пушкин» - более 700 единиц. Под этот стиль также созданы стулья «Овация». Их можно увидеть в ложах бенуара и бельэтажа, - рассказал Айк Зебелян.

Для увеличения срока службы новые кресла выполнены из массива дерева. Были разработаны механизмы крепления, которые отличаются своей надёжностью и устойчивостью. Например, спинки сидений расположены вертикально, чтобы увеличить проход между рядами. Ранее из-за наклонной модели, зрителям было сложно пройти до своего места. Обновление коснулось «одежды» зала - занавеса, штор, ламбрекенов на входных группах и в ложах, также заменили падуги, кулисы и задник сцены.

Интересный факт: после реконструкции зала старый занавес, прослуживший полвека, стал настоящим музейным экспонатом. Его фрагмент в настоящий момент размещён в холле Зимнего театра.