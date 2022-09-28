Кубань получила 350 млн рублей на строительство очистных сооружений в Натухаевской

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Краснодарскому краю досрочно финансировали строительство очистных сооружений в Натухаевской. Эти средства из федерального бюджета краю должны были направить в 2024 году.

- Кубань досрочно получила почти 350 млн рублей на строительство очистных сооружений в Натухаевской. Мы возводим их по нацпроекту «Жилье и городская среда», - сказал губернатор Вениамин Кондратьев.

Сооружение построят на юго-восточной окраине станицы. Он будет пропускать 3,5 тысячи кубометров воды в сутки и очищать сточные воды в станице Натухаевской, хуторах Ленинский Путь и Победы. В населенных пунктах проживают более 20 тысяч человек.

Завершить строительство планируется в 2024 году.