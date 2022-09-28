Школу на 1550 мест строят в районе ЖК «Самолет» Краснодара

Проект новой школы на 1550 мест Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Школу на 1550 мест начали строить в районе ЖК «Самолет» Краснодара. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В настоящее время на участке проводят земляные работы и обустраивают котлован. Трехэтажное здание спроектировано в форме буквы «Ш». В учреждении подготовят классы, гардероб, медпункт, актовый зал, библиотеку, столовую на 775 мест, спортивный и тренажерный залы.

- Ввести объект в эксплуатацию планируют в третьем квартале 2024 года, - уточнили в пресс-службе мэрии.

Ранее в ЖК «Самолет» начали строительство семи школ и детских садов. Осенью 2023 года в эксплуатацию введут уже четыре учреждения. К этому времени планируют достроить детские сады на 315 и 280 мест и две школы по 1,1 тысячи мест в смену. Остальные три учреждения завершат в 2024 году.

Кроме уже строящихся, в жилом комплексе проектируют еще шесть школ и детсадов.